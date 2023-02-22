Мэтью Ишбия: «Речь идет не только о победе в этом сезоне. Мы собираемся побеждать в 27-м, 29-м и 31-м годах»

Новый владелец «Финикса» Мэтью Ишбия рассказал о решении клуба приобрести форварда Кевина Дюрэнта и заявил, что намерен построить династию .

«Решение о сделке было единогласным. Это было правильное решение и для команды, и для бизнеса, и для игроков. Это не было трудным решением.

Мы очень не хотели расставаться с ребятами, потому что мы их любим. Они были победителями, и мы не хотели их отдавать. Но в итоге мы приняли правильное решение, которое позволит улучшить нашу команду сегодня и на следующие три-четыре года.

Мы не ставим перед собой задачу выиграть чемпионат. Конечно, мы бы этого хотели. Но наша цель – стать ведущим клубом в НБА. Как нам этого добиться? У нас должна быть культура победы.

Речь идет не только о победе в этом сезоне. Мы собираемся побеждать в 27-м, 29-м и 31-м годах. Мы будем стараться побеждать все время. Я нахожусь не в процессе планирования победы, я нахожусь в процессе «давайте выиграем сегодня» и «давайте выиграем завтра». Это не всегда будет получаться, но всегда нужно пытаться», – сказал Ишбия.

«Санз» приобрели Дюрэнта у «Нетс» в обмен на Микэла Бриджеса, Кэма Джонсона, Джея Краудера, четыре пика 1-го раунда и возможность обмена пиками в 2028 году.

С любимыми расставайтесь. Что означает обмен Кевина Дюрэнта для «Финикса»