Кевин Дюрэнт может дебютировать за «Санз» в воскресной игре с «Милоуки»

Новобранец « » близок к возвращению в строй после растяжения внутренней боковой связки правого колена.

Как сообщает инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст, в четверг звездный баскетболист проведет полноценную тренировку с командой, но вряд ли выйдет на площадку в матче против «Оклахомы» в пятницу.

Скорее всего, Дюрэнт дебютирует за «Санз» в игре с «Милоуки» в воскресенье или в матче против « » в среду.

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