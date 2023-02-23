Кевин Дюрэнт может дебютировать за «Санз» в воскресной игре с «Милоуки»

Теги травмы Шарлотт Милуоки Финикс НБА Кевин Дюрэнт Оклахома-Сити ESPN Брайан Уиндхорст Баскетбол

Новобранец «Финикса» Кевин Дюрэнт близок к возвращению в строй после растяжения внутренней боковой связки правого колена.

Как сообщает инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст, в четверг звездный баскетболист проведет полноценную тренировку с командой, но вряд ли выйдет на площадку в матче против «Оклахомы» в пятницу.

Скорее всего, Дюрэнт дебютирует за «Санз» в игре с «Милоуки» в воскресенье или в матче против «Шарлотт» в среду.

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