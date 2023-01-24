Факундо Кампаццо рассказал о письме руководителю Евролиги с просьбой разрешить ему играть

Разыгрывающий « » рассказал о переписке с исполнительным директором Евролиги Маршаллом Гликманом.

Кампаццо не может дебютировать за сербский клуб в Евролиге до 1 марта из-за санкций турнира в связи с задержками по выплатам со стороны «Црвены Звезды».

«Я отправил Маршаллу электронное письмо, попросил рассказать все в подробностях. Попросил его разрешить мне играть , ну или сделать все, что он может. Хотя я понимаю, что это нелегко, на самом деле это очень тяжело.

Он очень любезно ответил и рассказал мне все подробности. «Я ничего не могу сделать», – такова суть ответа. Я понимаю его позицию. Я не могу контролировать то, что он хочет или не хочет делать, поэтому мне остается лишь смириться и усердно тренироваться», – рассказал Кампаццо.

По словам Кампаццо, он собирается присоединиться к сборной Аргентины для участия в матчах квалификации ЧМ-2023 в рамках февральского «окна»

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