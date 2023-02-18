Факундо Кампаццо: «Несмотря на удаление, Душко Иванович продолжал давать нам тактические указания»

Разыгрывающий « » поделился впечатлениями от первого в его карьере белградского дерби против «Партизана» (83:75) и рассказал, как главный тренер продолжал руководить командой после удаления.

«Я не ожидал, что это будет настолько безумно. На площадку летели различные предметы, но мне это знакомо. Мне все понравилось, это было отличное шоу. Мне очень понравилось как на площадке, так и за ее пределами. Мы подарили себе и болельщикам потрясающую победу.

Несмотря на удаление, Душко Иванович продолжал давать нам тактические указания. Я думаю, что он сыграл ключевую роль, он был лидером, мы слушали его, мы получали от него сообщения. Когда его удалили, нам пришлось активизироваться, сосредоточиться, стать более агрессивными», – сказал Кампаццо.

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