Спортивный директор «Партизана»: «Платить 100 000 евро в месяц такому игроку, как Кампаццо, сегодня кажется невероятным»

Теги Turkish Airlines EuroLeague Партизан Црвена Звезда MTS Адриатическая лига Зоран Савич Факундо Кампаццо Баскетбол

Спортивный директор «Партизана» Зоран Савич высказался о переходе аргентинского разыгрывающего Факундо Кампаццо в «Црвену Звезду».

«Тот факт, что «Црвена Звезда» нашла ресурсы для подписания новых игроков, стал неожиданностью для всей Европы.

Платить 100 000 евро в месяц такому игроку, как Кампаццо, сегодня кажется невероятным, особенно для команды с Балкан.

Но они играют очень хорошо», – сказал Савич.

Кампаццо подписал контракт с белградским клубом в декабря, но не провел ни одного матча в Евролиге из-за запрета на регистрацию новых игроков. Президент «Црвены Звезды» Небойша Чович открыто обвинял руководство «Партизана» во вмешательстве в решения Евролиги.

Сергей Кущенко в Mozzart Sport: страсть сербского баскетбола, футбольная модель для Евролиги и пути развития Лиги ВТБ

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий