Спортивный директор «Партизана»: «Платить 100 000 евро в месяц такому игроку, как Кампаццо, сегодня кажется невероятным»
Спортивный директор «Партизана» Зоран Савич высказался о переходе аргентинского разыгрывающего Факундо Кампаццо в «Црвену Звезду».
«Тот факт, что «Црвена Звезда» нашла ресурсы для подписания новых игроков, стал неожиданностью для всей Европы.
Платить 100 000 евро в месяц такому игроку, как Кампаццо, сегодня кажется невероятным, особенно для команды с Балкан.
Но они играют очень хорошо», – сказал Савич.
Кампаццо подписал контракт с белградским клубом в декабря, но не провел ни одного матча в Евролиге из-за запрета на регистрацию новых игроков. Президент «Црвены Звезды» Небойша Чович открыто обвинял руководство «Партизана» во вмешательстве в решения Евролиги.
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