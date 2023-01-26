Спортивный директор «Партизана»: «Платить 100 000 евро в месяц такому игроку, как Кампаццо, сегодня кажется невероятным»

Спортивный директор «Партизана» Зоран Савич высказался о переходе аргентинского разыгрывающего в «Црвену Звезду».

«Тот факт, что « » нашла ресурсы для подписания новых игроков, стал неожиданностью для всей Европы.

Платить 100 000 евро в месяц такому игроку, как Кампаццо, сегодня кажется невероятным, особенно для команды с Балкан.

Но они играют очень хорошо», – сказал Савич.

Кампаццо подписал контракт с белградским клубом в декабря, но не провел ни одного матча в из-за запрета на регистрацию новых игроков. Президент «Црвены Звезды» Небойша Чович открыто обвинял руководство « » во вмешательстве в решения Евролиги.

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