Расселл Уэстбрук: «В «Клипперс» рассчитываю играть в баскетбол и получать удовольствие от процесса»

Теги Клипперс Лейкерс НБА Расселл Уэстбрук Баскетбол

Разыгрывающий «Клипперс» Расселл Уэстбрук поделился ожиданиями от выступления за команду.

«Я рад и воодушевлен. Рад тому, что снова буду играть. Мне нравится играть в баскетбол. Но не просто играть, а получать удовольствие, делая это», – заявил Уэстбрук.

Уэстбрук начинал сезон в составе «Лейкерс». В нынешнем регулярном чемпионате НБА он провел 52 матча, набирая в среднем 15,9 очка, 6,2 подбора, 7,5 передачи и 1,0 перехвата.

На протяжении долгого времени Уэстбрук фигурировал в слухах про возможный обмен. Перед дедлайном «Лейкерс» отправили в «Юту», которая выкупила контракт MVP 2017 года.

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2 комментария

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Sonder
20+10+10 inc
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6LACK
Мне кажется, если Клипперс и суждено взять гайку, то вопреки вообще всему: здоровью лидеров, хладнокровию в плей-офф и минутам Уэстбрука
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