Расселл Уэстбрук: «В «Клипперс» рассчитываю играть в баскетбол и получать удовольствие от процесса»
Разыгрывающий «Клипперс» Расселл Уэстбрук поделился ожиданиями от выступления за команду.
«Я рад и воодушевлен. Рад тому, что снова буду играть. Мне нравится играть в баскетбол. Но не просто играть, а получать удовольствие, делая это», – заявил Уэстбрук.
Уэстбрук начинал сезон в составе «Лейкерс». В нынешнем регулярном чемпионате НБА он провел 52 матча, набирая в среднем 15,9 очка, 6,2 подбора, 7,5 передачи и 1,0 перехвата.
На протяжении долгого времени Уэстбрук фигурировал в слухах про возможный обмен. Перед дедлайном «Лейкерс» отправили в «Юту», которая выкупила контракт MVP 2017 года.
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