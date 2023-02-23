Гилберт Аренас о Билле Лэймбире: «Жесткие фолы — не лучший способ защиты»

Бывший игрок НБА Гилберт Аренас заявил, что игрокам 80-х было бы трудно конкурировать с современными игроками, и резко высказался о легенде «Детройта» .

«80-е не могут конкурировать с 90-ми, 2000-ми и сегодняшним днем. Это бессмысленный спор. Билл Лэймбир сегодня не смог бы играть в баскетбол. Его защита сегодня не работает.

То, что вы прославляете, а именно жесткие фолы — это не лучший способ защиты. Не все жесткие игроки были специалистами по защите. Специалист останавливает соперника по правилам», — сказал Аренас.

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