Гилберт Аренас о Билле Лэймбире: «Жесткие фолы — не лучший способ защиты»

Теги НБА Гилберт Аренас Билл Лэймбир Баскетбол

Бывший игрок НБА Гилберт Аренас заявил, что игрокам 80-х было бы трудно конкурировать с современными игроками, и резко высказался о легенде «Детройта» Билле Лэймбире.

«80-е не могут конкурировать с 90-ми, 2000-ми и сегодняшним днем. Это бессмысленный спор. Билл Лэймбир сегодня не смог бы играть в баскетбол. Его защита сегодня не работает.

То, что вы прославляете, а именно жесткие фолы — это не лучший способ защиты. Не все жесткие игроки были специалистами по защите. Специалист останавливает соперника по правилам», — сказал Аренас.

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6 комментариев

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Evgeniy 72
Ответ quznez
ну он хотя бы видел в своей команде защитников, в первом сезоне пересёкся с Муки Блейлоком, а в последнем Тони Аллена.
Я тоже в видео вижу защитников, и могу заметить отличия как в уровне мастерства, так и в судействе. Аренас отстаивает свою точку зрения, но с чего бы это было хоть как то значимо.
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Misunderstood
2020-е не могут конкурировать с 90-ми, 2000-ми и 80-ми. Это бессмысленный спор. Атакующие трюки в виде трёх-четырёх шагов хоть вперёд, хоть назад не работали тогда, прыжки в игроков защиты тоже.

То, что вы прославляете, а именно пробежки и выклянчивание фолов, отсутсвие защиты - это не лучший способ игры в 80-х.
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Мурзин Ринат
Сколько бы не смотрел баскетбол 80 и 90 не понял откуда этот миф про жесткость? Да были стычки и драки, но Все фолы свистели, за драки удаляли, за те нарезки на ютубе давали технари и тд! И вот еще один занимательный факт, который отметил Реддик в своем подкасте - финал Чикаго Финикс был самым мягким в истории лиги, было меньше всего фолов и контактов, просто знайте это)
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quznez
Ответ Tim Timson
Аренас вообще какой авторитет в вопросах защиты или вообще каких то вопросах?)
ну он хотя бы видел в своей команде защитников, в первом сезоне пересёкся с Муки Блейлоком, а в последнем Тони Аллена.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Tim Timson
Аренас вообще какой авторитет в вопросах защиты или вообще каких то вопросах?)
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-2
-1
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Vyacheslav301184
«Специалист останавливает соперника по правилам» - прям хорошо!
+5
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