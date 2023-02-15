Гилберт Аренас – об инциденте с друзьями Джа Морэнта: «Нужно думать о том, кем ты себя окружаешь»

Бывшая звезда НБА Гилберт Аренас прокомментировал инцидент, который произошел с друзьями разыгрывающего « » после матча с «Индианой» (112:100) в конце января.

Друзья лидера «Гризлис» подозреваются в том, что направили пистолет на автобус «Пэйсерс» после конфликта с представителями клуба.

«Молодые парни иногда совершают глупые поступки. Мое отношение к Джа? Посмотри на Леброна Джеймса и его команду. Не ты должен защищать их, а они тебя. Когда ты молод, нужно думать о том, кем ты себя окружаешь.

Я не знаю, почему, когда мы попадаем в НБА, мы хотим быть немного жестче, чем должны быть. Все должно быть наоборот. Мы много работали, чтобы выбраться оттуда и попасть сюда. Веди себя соответствующим образом», – сказал Аренас.

Аренас известен тем, что однажды принес в раздевалку заряженный пистолет.

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