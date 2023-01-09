Гилберт Аренас: «Мой 13-летний сын набрал 20 очков против Ника Янга»

Теги НБА Гилберт Аренас Ник Янг Баскетбол

Бывшая звезда НБА Гилберт Аренас в интервью Vlad TV рассказал, как его 13-летний сын Алия набрал 20 очков в матче против бывшего игрока НБА Ника Янга во взрослой лиге.

«Да, он был в восьмом классе и играл во взрослой лиге на позиции защитника. Я засомневался в том, что Ник набрал 30 очков, и попросил протокол матча. И увидел, что они оба набрали по 20 очков. Так что Ник набрал всего 20.

Такое возможно, если ты играешь во взрослой лиге и не относишься к НБА серьезно. Но ведь это восьмиклассник, бро. Когда матч закончился, сын сразу позвонил мне и сказал: «Я набрал 20 очков против Ника Янга», – рассказал Аренас.

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3 комментария

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Дмитрий Титов
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А у Ника Янга спросили вообще, он был в курсе, что у него игра в тот день была?
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Abdulla
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А потом насрал Янгу в кроссовки...Хотя нельзя так, дети за отца не в ответе, молодец, пацан.
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Макс Николаев
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20 очков против дельфина - легко!
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