Разыгрывающий Расселл Уэстбрук (34 года, 191 см) официально стал игроком « ».

В понедельник «Юта» отчислила девятикратного участника Матча всех звезд. В среду он покинул рынок отказов, получил статус свободного агента и заключил соглашение с «Клипперс».

В пятницу «Клипперс» примут на своей площадке «Сакраменто» в первом матче после перерыва на Матч всех звезд. Дебют Расселла может состояться в этот день.

Уэстбрук начинал сезон в составе «Лейкерс». В нынешнем регулярном чемпионате НБА он провел 52 матча, набирая в среднем 15,9 очка, 6,2 подбора, 7,5 передачи и 1,0 перехвата.

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