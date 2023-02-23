Бывший игрок и тренер НБА Сэм Митчелл отреагировал на увольнение главного тренера «Атланты» .

Митчелл считает, что «Хоукс» не решить все свои проблемы одним этим решением.

«Атланте» необходима полная перезагрузка. Если вы спросите у народа в Атланте, что отличает их команду, какова ее идентичность, никто не сможет вам ответить.

Я не собираюсь сваливать всю вину на Трэя Янга, потому что, насколько мне известно, не сам выписывает себе чеки... Я не знаю, доверят ли ему теперь всю власть в команде... Вообще, все это начинается сверху, если владелец и руководство не собираются привлекать к ответственности игроков, то это смешно, когда с тренеров спрашивают по полной программе», – заявил Митчелл.

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