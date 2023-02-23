Сэм Митчелл: «Атланте» необходима полная перезагрузка, дело не только в тренере»
Бывший игрок и тренер НБА Сэм Митчелл отреагировал на увольнение главного тренера «Атланты» Нэйта Макмиллана.
Митчелл считает, что «Хоукс» не решить все свои проблемы одним этим решением.
«Атланте» необходима полная перезагрузка. Если вы спросите у народа в Атланте, что отличает их команду, какова ее идентичность, никто не сможет вам ответить.
Я не собираюсь сваливать всю вину на Трэя Янга, потому что, насколько мне известно, Трэй Янг не сам выписывает себе чеки... Я не знаю, доверят ли ему теперь всю власть в команде... Вообще, все это начинается сверху, если владелец и руководство не собираются привлекать к ответственности игроков, то это смешно, когда с тренеров спрашивают по полной программе», – заявил Митчелл.
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