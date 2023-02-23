Дэвид Робинсон посетил матч сына в Израильской национальной лиге

Теги Сан-Антонио НБА чемпионат Израиля Дэвид Робинсон Элицур Ашкелон Элицур Нетанья Баскетбол

Двукратный чемпион НБА в составе «Сан-Антонио» Дэвид Робинсон вчера посетил матч Израильской национальной лиги между «Элицуром Нетанья», за который выступает его сын Джастин, и «Элицуром Ашкелон».

Команда из Нетаньи выиграла матч со счетом 105:101 в овертайме. Джастин завершил встречу с 8 очками (3 из 12 с игры) и 7 подборами.

«Было весело. Эти ребята стараются, игра была ровной, так что мне понравилось. У нас не было возможности приехать последние несколько лет, поэтому мы рады, что можем посмотреть на него вживую и увидеть, как он растет и становится сильнее как мужчина», – сказал бывший игрок НБА.

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