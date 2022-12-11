Никола Йокич повторил достижение Леброна Джеймса

Центровой стал вторым игроком за последние 25 лет, который оформил больше одного трипл-дабла с 30+ очками и 4+ блок-шотами. Сербский бигмен повторил достижение суперзвезды «Лейкерс» Леброна Джеймса.

Сегодня Йокич оформил 80-й трипл-дабл в карьере, набрав 31 очко, сделав 14 передач и 12 подборов в победном матче против «Юты» (115:110).

Кроме того, серб стал лишь пятым игроком в истории лиги, кому удалось сделать больше одного трипл-дабла с 30+ очками и 4+ блок-шотами с тех пор, как НБА начала фиксировать блок-шоты (сезон-73/74). У Хакима Оладжувона и Дэвида Робинсона было по 4 таких трипл-дабла, у и – по 2.

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