Дэвид Робинсон и Ману Джинобили стали владельцами команды Малой бейсбольной лиги

Члены Зала славы и Ману Джинобили вошли в группу бизнесменов из Сан-Антонио, которая приобрела местную бейсбольную команду «Сан-Антонио Мишнс».

Команда выступает в Малой бейсбольной лиге (MiLB). Согласно пресс-релизу, впервые с 80-х годов «Мишнс» перейдут в собственность местных бизнесменов.

Робинсон является двукратным чемпионом НБА в составе «Сан-Антонио» (1999, 2003). Аргентинец Джинобили становился чемпионом четыре раза (2003, 2005, 2007, 2014). Оба игрока на протяжении всей карьеры в выступали только за «Сперс».

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