Ричард Джефферсон: «Родители купили мне на Рождество билет на матч «Сперс». И я думаю, а что, если бы Дэвид Робинсон не сыграл в том матче»

Чемпион НБА 2016 года, ныне эксперт ESPN Ричард Джефферсон рассказал трогательную историю, которая объясняет, почему он во время своей карьеры старался не пропустить ни одного матча.

«Однажды родители купили мне на Рождество билет на матч « », потому что был моим любимым игроком. Один билет. Отец, который работал охранником, мыл полы и все такое, привез меня на матч, и я пошел туда один, потому что моя семья не могла позволить себе пойти на игру. У нас был всего один билет.

Каждый раз, выходя на площадку в качестве игрока НБА, я вспоминал отца, тот один билет, тот матч и таких же людей, как я. И я думаю, а что, если бы Дэвид Робинсон не сыграл в том матче.

Позже мне посчастливилось стоять рядом с ним в 6-м матче финальной серии НБА, когда он собирался уйти в закат, и сказать ему, что он мой любимый игрок», – рассказал Джефферсон.

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