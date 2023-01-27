Ричард Джефферсон: «Родители купили мне на Рождество билет на матч «Сперс». И я думаю, а что, если бы Дэвид Робинсон не сыграл в том матче»

Теги Ричард Джефферсон Сан-Антонио НБА видео Дэвид Робинсон Баскетбол

Чемпион НБА 2016 года, ныне эксперт ESPN Ричард Джефферсон рассказал трогательную историю, которая объясняет, почему он во время своей карьеры старался не пропустить ни одного матча.

«Однажды родители купили мне на Рождество билет на матч «Сан-Антонио», потому что Дэвид Робинсон был моим любимым игроком. Один билет. Отец, который работал охранником, мыл полы и все такое, привез меня на матч, и я пошел туда один, потому что моя семья не могла позволить себе пойти на игру. У нас был всего один билет.

Каждый раз, выходя на площадку в качестве игрока НБА, я вспоминал отца, тот один билет, тот матч и таких же людей, как я. И я думаю, а что, если бы Дэвид Робинсон не сыграл в том матче.

Позже мне посчастливилось стоять рядом с ним в 6-м матче финальной серии НБА, когда он собирался уйти в закат, и сказать ему, что он мой любимый игрок», – рассказал Джефферсон.

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12 комментариев

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Сергей Пузанков
Ответ AEZAKMI228
отличная история. позор условному луке который в 23 года пропускает б2б игры
Условный Лука в 23 года - это что за зверь такой))
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Be1983kot18leta@gmail.com
В то время не было load management
Сейчас у игроков даже не травма, а просто усталость после предыдущей игры
Как они пишут в отчёте sore knee ,ankle ,shoulder...и т д. И т.п.и все пропуск
+3
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+3
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...Quo Vadis...
Ответ Abdulla
Влияние личности на историю другой личности...
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+2
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+2
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engine_10
у команд в ростере по 17 игроков и ещё целая команда в G-лиге. Для того, чтобы у всех была возможность себя показать игр должно быть много. Пока одни отдыхают, другие получают свой шанс. Я против сокращения количества игр
+2
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+2
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верю_в_волшебство)
Все хорошо сказал, только чего ж он игроков-то не винит? они же сами тоже рады передохнуть
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Cubs-V
Такое чувство, что он описывает РФ в 90-х...
+2
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+2
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AEZAKMI228
отличная история. позор условному луке который в 23 года пропускает б2б игры
+10
-3
+7
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quznez
ничего бы не произошло, на русское рождество сходил бы на Адмирала, делов-то.
+2
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Tim Timson
Джефф как эксперт конечно порой гонит откровенно, но история трогательная)..
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Abdulla
Влияние личности на историю другой личности...
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+29
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...Quo Vadis...
Да.
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И это стимул.
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Stanislav Alekhin
В этом вся Америка
+4
-2
+2
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