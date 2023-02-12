Энтони Дэвис: «Выстраиваем «химию» с Д’Анджело Расселлом на ходу»

Теги Голден Стэйт Лейкерс НБА Энтони Дэвис Д’Анджело Расселл Баскетбол

Форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис описал первое совместное выступление с разыгрывающим Д’Анджело Расселлом.

В матче против «Голден Стэйт» (109:103) Расселл набрал 15 очков, 6 передач и 5 подборов. Показатели Дэвиса составили 13 очков, 16 подборов и 3 блок-шота.

«Мы с Д’Анджело в буквальном смысле всю игру говорили о пик-н-ролле. Мы обсуждали, что нравится ему и что нравится мне. Выстраиваем «химию» на ходу», – сказал Дэвис.

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7 комментариев

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lecter666_destiny
Лучше бы физику поднял сам...
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TurboMen
процент с игры поднимай, 23% это курам на смех! Чудо чудное что ГСВ ещё более бестолковые были.
Вестбрука уже нет, теперь ты крайним будешь :)
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Korban Cobain
Ответ Андрей Габдрахманов
Проблема сезона это была защита .. вся игра должна строится от этого + Рассел который выпадал с игры и был лишним по сути в команде , Леброн на площадке команда ничего не притормаживал, только когда надо было снизить тэмп , но это наоборот хорошо , не каждый это может .
Бизли - 17 мин / 0из6 трехи / 3 потери - щитай с Вестбруком играли))я смотрел игру...это ГСВ налажали...
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Андрей Габдрахманов
Ответ Givi Shotadze
Я увидел одну проблему - это ритм. Девис не успевал, а остальные заиграли лучше. Допускаю это и есть проблема сезона. Леброн тоже склонен притормаживать, так что это стоит пересмотреть. Наконец то появились оптимистичные ожидания )))))
Проблема сезона это была защита .. вся игра должна строится от этого + Рассел который выпадал с игры и был лишним по сути в команде , Леброн на площадке команда ничего не притормаживал, только когда надо было снизить тэмп , но это наоборот хорошо , не каждый это может .
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Антон Антнов
Ну норм. В демо режиме чпокнули ГСВ в гостях.
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Mr.BadGuy
Химия Дэвиса после 5 из 18 с игры попахивает сероводородом
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Givi Shotadze
Я увидел одну проблему - это ритм.
Девис не успевал, а остальные заиграли лучше.
Допускаю это и есть проблема сезона. Леброн тоже склонен притормаживать, так что это стоит пересмотреть.
Наконец то появились оптимистичные ожидания )))))
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