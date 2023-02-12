Энтони Дэвис: «Выстраиваем «химию» с Д’Анджело Расселлом на ходу»

Форвард «Лейкерс» описал первое совместное выступление с разыгрывающим Д’Анджело Расселлом.

В матче против « » (109:103) Расселл набрал 15 очков, 6 передач и 5 подборов. Показатели Дэвиса составили 13 очков, 16 подборов и 3 блок-шота.

«Мы с Д’Анджело в буквальном смысле всю игру говорили о пик-н-ролле. Мы обсуждали, что нравится ему и что нравится мне. Выстраиваем «химию» на ходу», – сказал Дэвис.

Итоги лютейшего дедлайна НБА: развал «Бруклина», «Лейкерс» дают Леброну шанс, «ГСВ» признает ошибки