Энтони Дэвис: «Выстраиваем «химию» с Д’Анджело Расселлом на ходу»
Форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис описал первое совместное выступление с разыгрывающим Д’Анджело Расселлом.
В матче против «Голден Стэйт» (109:103) Расселл набрал 15 очков, 6 передач и 5 подборов. Показатели Дэвиса составили 13 очков, 16 подборов и 3 блок-шота.
«Мы с Д’Анджело в буквальном смысле всю игру говорили о пик-н-ролле. Мы обсуждали, что нравится ему и что нравится мне. Выстраиваем «химию» на ходу», – сказал Дэвис.
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Вестбрука уже нет, теперь ты крайним будешь :)
Девис не успевал, а остальные заиграли лучше.
Допускаю это и есть проблема сезона. Леброн тоже склонен притормаживать, так что это стоит пересмотреть.
Наконец то появились оптимистичные ожидания )))))