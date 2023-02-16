Эксперт Колин Каухерд: «Леброн Джеймс недоволен Энтони Дэвисом. Следите за «Далласом»

Теги Леброн Джеймс Даллас Лейкерс НБА Энтони Дэвис Колин Каухерд Баскетбол

По словам известного эксперта Fox Sports Колина Каухерда, лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс недоволен партнером по команде Энтони Дэвисом, и «Даллас» может воспользоваться ухудшающимися отношениями между игроками.

«Леброн и его представители недовольны тем, сколько минут ему приходится играть. Они не могут зависеть от Энтони Дэвиса. Они также злятся, что Дарвин Хэм не оказывает давления на Энтони Дэвиса.

Я разговаривал с источником в НБА, которого знаю давно, и он посоветовал следить за «Далласом» и Энтони Дэвисом.

Энтони Дэвис дуется, Леброн спрашивает с него, Леброн недоволен им, Энтони Дэвис впал в уныние, это не совпадение», – сказал Каухерд.

Леброн побил вечный рекорд Карима. Но это чуть ли не единственное, в чем он превзошел великого центрового

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8 комментариев

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Ju6ei
А может Леброн собрался в Даллас к Кайри и к Луке?)
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Андрей Абрамов
Ответ Dimassss6
Сегодня Дэвис хотя бы играл, а то в прошлый играх был блеклой тенью
вот вот. вроде наоборот леброна нет. показывай. а он блеклая тень самого себя...
+1
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+1
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Алексей Водонос
Прям шекспировские интриги Лос-Анджелеского двора.
+2
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+2
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lecter666_destiny
А если серьезно, а есть сейчас в лал кто-то доволен Дэвисом? Начнет играть хотя как сегодня стабильно матчи, тогда нормально все будет
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Роман Князефф
Девис, хачапури ,бамба плюс пик 1 раунда на луку и мусор какой нить. Или пики от Далласа, мусор чтоб зп уровнять и на леброна.
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lecter666_destiny
Ответ Денис Храпунов
Отменяют на Ирвинга по сету летом? На это намек?)
Дэвиса на Дончича, который разрушается с Ирвингом :)
0
-1
-1
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Денис Храпунов
Отменяют на Ирвинга по сету летом? На это намек?)
0
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Dimassss6
Сегодня Дэвис хотя бы играл, а то в прошлый играх был блеклой тенью
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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