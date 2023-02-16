Эксперт Колин Каухерд: «Леброн Джеймс недоволен Энтони Дэвисом. Следите за «Далласом»
По словам известного эксперта Fox Sports Колина Каухерда, лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс недоволен партнером по команде Энтони Дэвисом, и «Даллас» может воспользоваться ухудшающимися отношениями между игроками.
«Леброн и его представители недовольны тем, сколько минут ему приходится играть. Они не могут зависеть от Энтони Дэвиса. Они также злятся, что Дарвин Хэм не оказывает давления на Энтони Дэвиса.
Я разговаривал с источником в НБА, которого знаю давно, и он посоветовал следить за «Далласом» и Энтони Дэвисом.
Энтони Дэвис дуется, Леброн спрашивает с него, Леброн недоволен им, Энтони Дэвис впал в уныние, это не совпадение», – сказал Каухерд.
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