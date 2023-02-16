Эксперт Колин Каухерд: «Леброн Джеймс недоволен Энтони Дэвисом. Следите за «Далласом»

По словам известного эксперта Fox Sports Колина Каухерда, лидер « » недоволен партнером по команде Энтони Дэвисом, и « » может воспользоваться ухудшающимися отношениями между игроками.

«Леброн и его представители недовольны тем, сколько минут ему приходится играть. Они не могут зависеть от Энтони Дэвиса. Они также злятся, что Дарвин Хэм не оказывает давления на .

Я разговаривал с источником в , которого знаю давно, и он посоветовал следить за «Далласом» и Энтони Дэвисом.

Энтони Дэвис дуется, Леброн спрашивает с него, Леброн недоволен им, Энтони Дэвис впал в уныние, это не совпадение», – сказал Каухерд.

Леброн побил вечный рекорд Карима. Но это чуть ли не единственное, в чем он превзошел великого центрового