Зоран Лукич о сборной России: «Важно создать командную химию, заложить фундамент на будущее»

Главный тренер сборной России Зоран Лукич подвел итоги товарищеского матча с сербской «Мегой» (85:74).

- Насколько важно было сегодня добиться победы?

– Буду честным: результат не был важен для меня в спортивном плане. Это все-таки была товарищеская игра, а не официальный турнир. Я попытался разделить игровое время между всеми игроками. И то же самое будет во втором матче.

- Это был первый гостевой матч сборной России под вашим руководством. Как вас встретили в Белграде?

– Все отлично. Жаль, конечно, что был пустой зал, но у домашней команды на то были свои причины. Я очень благодарен руководству «Меги» за то, что клуб пошел нам навстречу. Такой матч является большой поддержкой для молодых игроков, дает им возможность поиграть в баскетбол на площадке соперника. Уверен, что это не последний выезд сборной России.

- Позади остался февральский сбор. Как реагируют игроки на национальную команду?

– Сейчас это неважно. Куда важнее создать командную химию, заложить фундамент на будущее. Рисунок игры я видел. Да, порой бывали ошибки. Что интересно, они в основном происходили между игроками, которые выступают за один клуб. Не верил, что такое возможно. Но подобные моменты случаются. По самоотдаче, отношению к фазе защиты, умению терпеть, коммуникации между собой у меня нет к игрокам никаких замечаний.

В пятницу, 23 февраля, Россия встретится с еще одним белградским клубом ФМП, который также выступает в Адриатической лиге.

Сборная России тренируется, несмотря на бан от ФИБА. Зачем это нужно и что ждет команду дальше?