Евгений Гомельский: «Любые встречи с сербскими командами приносят нам пользу»

Теги товарищеские матчи Евгений Гомельский сборная России ФМП Мега Баскетбол

Заслуженный тренер России Евгений Гомельский заявил, что товарищеские матчи с сербскими клубами идут на пользу сборной России.

«Чем больше сборная играет матчей, тем лучше.

Что такое сербский баскетбол нам всем ясно – бывшая Югославия, где все в стране играют в баскетбол и это спорт номер один. Любые встречи с ними кроме пользы не приносят нам ничего. Тем более со стороны изоляции и отношения к нам некоторых стран. Хотя, я уверен, это временно. Тем не менее отношение к нам со стороны народа Сербии всегда теплое.

Что касается состава, понятно – он больше молодежный. Понятно, что многие не вызваны. Но тренер в этих играх сможет посмотреть на всех игроков. К тому же бесталанных в нашем составе нет – есть интересные представители», – добавил он.

Вчера российская сборная обыграла в Белграде «Мегу» со счетом 85:74. В пятницу, 23 февраля, Россия встретится с еще одним белградским клубом ФМП.

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