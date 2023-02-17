Брэд Стивенс: «Полноценное назначение Маззуллы поможет избежать неопределенности перед решающими матчами»

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Президент «Бостона» Брэд Стивенс объяснил решение официально присвоить Джо Маззулле статус главного тренера.

В сентябре прошлого года Маззулла был назначен исполняющим обязанности главного тренера в связи с отстранением Айме Удоки на сезон-22/23.

«Ребята проделали отличную работу и претендуют на то, на что мы в этом клубе хотим претендовать. Мы решили объявить об этом сейчас, чтобы поспособствовать удачному завершению регулярки и, надеюсь, удачному выступлению в плей-офф. Полноценное назначение Маззуллы поможет избежать неопределенности перед решающими матчами. Ребята заслужили это и проделали отличную работу, особенно это касается Джо», – заявил Стивенс.

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