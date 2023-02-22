Джамал Мюррэй о Матче всех звезд: «Позор»
Разыгрывающий «Денвера» Джамал Мюррэй поделился впечатлениями от Матча всех звезд в Солт-Лейк-Сити.
«Позор.
Никто не старался. Раньше мне нравилось смотреть Матч всех звезд, когда там играл Винс, когда там была борьба, парни хотели играть в баскетбол и играли в баскетбол.
Я всегда выкладываюсь на площадке. Если я попаду на Матч звезд, я буду стараться и получать удовольствие. Я не умею по-другому. Посмотрите все выставочные матчи, где я участвовал. Jordan Brand, Hoops Summit, Rising Stars. Я всегда проявлял себя. Матч всех звезд не будет исключением», – сказал Мюррэй.
Маккланг крутой, но его участие в конкурсе данков – это неправильно
Или Мюррей собирался их в защите закрыть? ))