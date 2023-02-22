Джамал Мюррэй о Матче всех звезд: «Позор»

Теги Денвер Винс Картер НБА Матч всех звезд НБА Джамал Мюррэй Баскетбол

Разыгрывающий «Денвера» Джамал Мюррэй поделился впечатлениями от Матча всех звезд в Солт-Лейк-Сити.

«Позор.

Никто не старался. Раньше мне нравилось смотреть Матч всех звезд, когда там играл Винс, когда там была борьба, парни хотели играть в баскетбол и играли в баскетбол.

Я всегда выкладываюсь на площадке. Если я попаду на Матч звезд, я буду стараться и получать удовольствие. Я не умею по-другому. Посмотрите все выставочные матчи, где я участвовал. Jordan Brand, Hoops Summit, Rising Stars. Я всегда проявлял себя. Матч всех звезд не будет исключением», – сказал Мюррэй.

Маккланг крутой, но его участие в конкурсе данков – это неправильно

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4 комментария

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everyday4768
КМБУ!
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-1
-1
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Cubs-V
Ну так Тэйтум и Спайда- выложились.
Или Мюррей собирался их в защите закрыть? ))
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old folk
Ответ Басанг Басангов
Никакого праздника. Закрыли, шарики не дали.
*в раздевалке закрыли, мячики не дали.😁
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Басанг Басангов
Никакого праздника. Закрыли, шарики не дали.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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