Джамал Мюррэй о Матче всех звезд: «Позор»

Разыгрывающий « » поделился впечатлениями от всех звезд в Солт-Лейк-Сити.

«Позор.

Никто не старался. Раньше мне нравилось смотреть Матч всех звезд, когда там играл , когда там была борьба, парни хотели играть в баскетбол и играли в баскетбол.

Я всегда выкладываюсь на площадке. Если я попаду на Матч звезд, я буду стараться и получать удовольствие. Я не умею по-другому. Посмотрите все выставочные матчи, где я участвовал. Jordan Brand, Hoops Summit, Rising Stars. Я всегда проявлял себя. Матч всех звезд не будет исключением», – сказал Мюррэй.

Маккланг крутой, но его участие в конкурсе данков – это неправильно