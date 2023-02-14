«Нетс» оценят спрос на Бена Симмонса летом

Разыгрывающий « » может покинуть команду после окончания этого сезона.

Как сообщает обозреватель Yahoo Sports Джейк Фишер, «Нетс» планирует оценить спрос на 26-летнего баскетболиста на рынке обменов предстоящим летом.

К тому моменту в контракте Симмонса останется два года, за которые он заработает 78,1 миллиона долларов.

В нынешнем сезоне разыгрывающий провел 41 матч, набирая в среднем 7 очков, 6,3 подбора, 6,1 передачи и 1,3 перехвата.

Кавай и Джордж уже 4-й год в Лос-Анджелесе. Они вообще собираются брать титул?