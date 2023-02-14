«Нетс» оценят спрос на Бена Симмонса летом

Теги возможные переходы Бруклин НБА Бен Симмонс Баскетбол

Разыгрывающий «Бруклина» Бен Симмонс может покинуть команду после окончания этого сезона.

Как сообщает обозреватель Yahoo Sports Джейк Фишер, «Нетс» планирует оценить спрос на 26-летнего баскетболиста на рынке обменов предстоящим летом.

К тому моменту в контракте Симмонса останется два года, за которые он заработает 78,1 миллиона долларов.

В нынешнем сезоне разыгрывающий провел 41 матч, набирая в среднем 7 очков, 6,3 подбора, 6,1 передачи и 1,3 перехвата.

Кавай и Джордж уже 4-й год в Лос-Анджелесе. Они вообще собираются брать титул?

Материалы по теме

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Toainika
Странное поведение - сажать на банку, а потом думать как его скинуть.
Умный менеджмент в такой ситуации наоборот набивает стату игроку
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Kemal Gul
Уверен, Локомотив-Кубань рассмотрит возможность подписания Бена с небольшой доплатой со стороны Бруклина
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Pavel Harriss
один пик 2ого раунда. с авансом
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sonder
кенгуру>Беня
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Artest
Этого бездаря,без пиков, всучить кому нибудь, будет не просто.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Алексей Водонос
Хотят избавиться от балласта и уйти в перестройку. Но хрен кто за спасибо заберёт у них эти 80 миллионов зарплаты.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
kankul777
Спрос - мешок картошки.
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий