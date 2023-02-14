Бен Симмонс: «Готов делать все, что требуется команде для победы»
Защитник «Бруклина» Бен Симмонс заявил, что примет любую роль, которую его попросит выполнять тренерский штаб.
«На протяжении всего сезона все постоянно меняется, довольно сложно понять, что происходит. Но, надеюсь, мы все же найдем свой ритм и обретем стабильность.
Выход со скамейки – это своеобразная вещь, совсем другой опыт. Все иначе. Но я готов делать все, что требуется команде для победы», – заявил Симмонс.
Симмонс отыграл всего 13 минут – второй наименьший результат австралийца в сезоне – со скамейки запасных в матче против «Нью-Йорка» (106:124) в понедельник.
Главный тренер «Бруклина» Жак Вон признал, что ему будет непросто находить много игровых минут для Симмонса после обмена звездных Кевина Дюрэнта и Кайри Ирвинга, которые стягивали на себя внимание защиты соперника.
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