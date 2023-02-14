Защитник « » заявил, что примет любую роль, которую его попросит выполнять тренерский штаб.

«На протяжении всего сезона все постоянно меняется, довольно сложно понять, что происходит. Но, надеюсь, мы все же найдем свой ритм и обретем стабильность.

Выход со скамейки – это своеобразная вещь, совсем другой опыт. Все иначе. Но я готов делать все, что требуется команде для победы», – заявил Симмонс.

Симмонс отыграл всего 13 минут – второй наименьший результат австралийца в сезоне – со скамейки запасных в матче против «Нью-Йорка» (106:124) в понедельник.

Главный тренер «Бруклина» Жак Вон признал, что ему будет непросто находить много игровых минут для Симмонса после обмена звездных Кевина Дюрэнта и Кайри Ирвинга, которые стягивали на себя внимание защиты соперника.

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