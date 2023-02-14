Бен Симмонс: «Готов делать все, что требуется команде для победы»

Теги Бруклин НБА Бен Симмонс Баскетбол

Защитник «Бруклина» Бен Симмонс заявил, что примет любую роль, которую его попросит выполнять тренерский штаб.

«На протяжении всего сезона все постоянно меняется, довольно сложно понять, что происходит. Но, надеюсь, мы все же найдем свой ритм и обретем стабильность.

Выход со скамейки – это своеобразная вещь, совсем другой опыт. Все иначе. Но я готов делать все, что требуется команде для победы», – заявил Симмонс.

Симмонс отыграл всего 13 минут – второй наименьший результат австралийца в сезоне – со скамейки запасных в матче против «Нью-Йорка» (106:124) в понедельник.

Главный тренер «Бруклина» Жак Вон признал, что ему будет непросто находить много игровых минут для Симмонса после обмена звездных Кевина Дюрэнта и Кайри Ирвинга, которые стягивали на себя внимание защиты соперника.

«Династия» кексиков исчерпала себя. Супертрио Дюрэнт-Ирвинг-Харден – это 1 выигранная серия за 4 года и 100500 нелепостей

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8 комментариев

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Сергей Пузанков
Ответ NO.MYNAMEISJEFFERY!
Или хотя бы по 20 очков за матч
да ну, там 15 уже было бы бомбапушка
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En1ex
Симмонс топ, Дюрент с Кайри мешали ему раскрыть п̶о̶т̶е̶н̶ц̶и̶а̶л̶ потанцевал
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Mizuntrope88
Тогда уходи
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simakovak
У Брауна в Филе бегал без Эмбиида с 3 бросающими гардами и Ильясовой/Шаричем на центре и был очень полезен - высокий темп, много открытых трешек. Хз, вроде у Нету можно собрать что-то подобное
+2
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Heyarager
Например, быть обменянным
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Райли Карри
солдат спит служба идет
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NO.MYNAMEISJEFFERY!
Ответ Yerkebulan
Готов забивать трехочковые?
Или хотя бы по 20 очков за матч
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Yerkebulan
Готов забивать трехочковые?
+1
0
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