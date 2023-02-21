Джерико Симс: «Мне не стыдно за мои данки на контесте»

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Форвард «Никс» Джерико Симс отреагировал на высмеивание в социальных сетях за данки, которые он исполнил на конкурсе по броскам сверху в Солт-Лейк-Сити.

«Не понимаю, почему должен стыдиться за мои данки на контесте. Я не стыжусь», – написал Симс, выложив собственную фотографию с пляжного отдыха с напитком в руках.

Симс получил от судей 47,6 и 47,2 балла за два своих данка.

Маккланг крутой, но его участие это не правильно

Чего только не задействуют в конкурсах данков НБА. Здесь появлялись телефонная будка, портрет, машина, мотоцикл и даже самолет

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2 комментария

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Алексааандр
кринж от Анферни сложно переплюнуть будет ещё многие годы, поэтому не удивительно,что он всем доволен...
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Kudim41
Ну вот поэтому последние годы данкконтесты дерьмовые..
Вышел обосрался, но так и не понял почему. Сам собой вполне доволен.
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+6
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