Форвард «Никс» Джерико Симс отреагировал на высмеивание в социальных сетях за данки, которые он исполнил на конкурсе по броскам сверху в Солт-Лейк-Сити.

«Не понимаю, почему должен стыдиться за мои данки на контесте. Я не стыжусь», – написал Симс, выложив собственную фотографию с пляжного отдыха с напитком в руках.

Симс получил от судей 47,6 и 47,2 балла за два своих данка.

Маккланг крутой, но его участие это не правильно

Чего только не задействуют в конкурсах данков НБА. Здесь появлялись телефонная будка, портрет, машина, мотоцикл и даже самолет