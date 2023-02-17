Катар и Абу-Даби хотят владеть командой НБА, одна из целей – «Никс»
Руководители компаний Mubadala Investment (Абу-Даби) и Qatar Investment Authority (Катар) заинтересованы в приобретении акций команды НБА.
По информации портала Bloomberg, одной из целей потенциальных инвесторов является «Нью-Йорк». Семья нынешнего владельца клуба Джеймса Долана контролирует корпорацию MSGS, которая связана с Abu Dhabi United Group (Абу-Даби).
Отмечается, что НБА разрешает государственным организациям владеть не более 20% акций команды. Ранее компания Qatar Investment Authority принимала участие в торгах «Финикса», но не добилась успеха.
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