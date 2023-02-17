Катар и Абу-Даби хотят владеть командой НБА, одна из целей – «Никс»

Руководители компаний Mubadala Investment (Абу-Даби) и Qatar Investment Authority (Катар) заинтересованы в приобретении акций команды НБА.

По информации портала Bloomberg, одной из целей потенциальных инвесторов является « ». Семья нынешнего владельца клуба Джеймса Долана контролирует корпорацию MSGS, которая связана с Abu Dhabi United Group (Абу-Даби).

Отмечается, что НБА разрешает государственным организациям владеть не более 20% акций команды. Ранее компания Qatar Investment Authority принимала участие в торгах «Финикса», но не добилась успеха.

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