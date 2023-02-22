Шон Арманд: «У «Автодора» хорошая энергетика и отношение к работе, так что я отлично впишусь»

Защитник « » прокомментировал подписание контракта с саратовским клубом.

«Рад присоединиться к команде и включиться в борьбу за плей-офф. После нескольких тренировок и разговора с тренером понял, что у «Автодора» уже сильный состав, которому я надеюсь быть полезным.

У команды хорошая энергетика и отношение к работе, так что я отлично впишусь в нее», – сказал американец.

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