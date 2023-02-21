Агасий Тоноян вернется в «Автодор» («Перехват»)

Форвард «Барнаула» (24 года, 203 см) переходит в «Автодор», где он уже выступал с 2015 по 2016 годы.

Об этом сообщает телеграм-канал «Перехват».

После «Автодора» Тоноян выступал за «Самару», ЦСКА-2, «Восток-65», владивостокское «Динамо», «Иркут» и «Барнаул».

В команде из Алтайского края форвард в этом сезоне Суперлиги в среднем набирал по 12,4 очка, 5,8 подбора, 4,6 передачи и 1,1 перехвата за 28 минут на паркете.

Отмечается, что на этом изменения в составе « » не закончатся.

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