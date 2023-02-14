Ростислав Вергун: «Спасибо тем, кто составляет календарь. За 14 дней мы провели 5 матчей»

Теги Автодор Минск Единая лига ВТБ Ростислав Вергун Баскетбол

Главный тренер «Минска» Ростислав Вергун после поражения от «Автодора» (70:78) в Единой лиге ВТБ посетовал на плотное расписание матчей.

«Наверное, нам не хватило ресурса. Отдельное спасибо тем, кто составляет календарь. Нам очень повезло: за 14 дней мы провели 5 матчей. Мы единственная команда, по моему, которая столько сыграла. С учетом перелетов в Астану, Пермь и в Саратов все-таки тяжеловато.

Нет у нас такого потенциала поддерживать скорость и агрессию, которую хотелось бы видеть. Поэтому, наверное, я вынужден признать, и плохое начало, и потери в конце обусловлены, отчасти, нашей усталостью», – заявил Вергун.

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2 комментария

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Fluggaenk Dechioebolsen
В нба за 2 по 8 проводят, и ничего
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Сергей Орлов
Кто-нибудь, расскажите ему о НБА.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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