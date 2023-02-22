Шон Арманд стал игроком «Автодора»

« » объявил о подписании контракта с атакующим защитником (31 год, 193 см).

В прошлом сезоне американец выступал за испанскую «Фуэнлабраду», набирая 11,0 очка, 2,4 подбора, 2,6 передачи в среднем за матч и реализуя 42,1% трехочковых бросков. В середине сезона защитник перешел в турецкий «Петким Спор», за который набирал 20,5 очка, 3,1 подбора и 4,8 передачи в среднем за игру при 48,3% из-за дуги.

Арманд обладает большим опытом выступлений в Европе – чемпионатах Германии, Испании, Франции и Турции, лиге ВТБ, Еврокубке и Еврочеллендже.

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