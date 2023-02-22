«Нижний Новгород» представил репортаж о Матче звезд Единой лиги ВТБ

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«Нижний Новгород» опубликовал репортаж о Матче звезд Единой лиги ВТБ 2023 года.

В качестве дополнительного корреспондента и оператора выступил защитник команды Евгений Бабурин.

Матч звезд закончился победой «Старой школы» над «Новой школой» (148:140). Игроки ЦСКА Самсон Руженцев и Даллас Мур стали победителями конкурсов данков и трехочковых соответственно.

«Олдскул» победил, Руженцев – данк-чемпион. Как прошел Матч всех звезд Единой лиги-2023

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