ЦСКА представил репортаж о Матче звезд Единой лиги ВТБ
ЦСКА опубликовал репортаж о Матче звезд Единой лиги ВТБ 2023 года.
Капитан армейцев Никита Курбанов, Антон Астапкович, Самсон Руженцев и Каспер Уэйр поделились своими эмоциями от мероприятия.
Матч звезд закончился победой «Старой школы» над «Новой школой» (148:140). Игроки ЦСКА Самсон Руженцев и Даллас Мур стали победителями конкурсов данков и трехочковых соответственно.
«Олдскул» победил, Руженцев – данк-чемпион. Как прошел Матч всех звезд Единой лиги-2023
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