ЦСКА представил репортаж о Матче звезд Единой лиги ВТБ

ЦСКА опубликовал репортаж о звезд Единой лиги ВТБ 2023 года.

Капитан армейцев , , и поделились своими эмоциями от мероприятия.

Матч звезд закончился победой «Старой школы» над «Новой школой» (148:140). Игроки ЦСКА Самсон Руженцев и Даллас Мур стали победителями конкурсов данков и трехочковых соответственно.

«Олдскул» победил, Руженцев – данк-чемпион. Как прошел Матч всех звезд Единой лиги-2023