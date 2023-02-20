ЦСКА представил репортаж о Матче звезд Единой лиги ВТБ

Теги ЦСКА Никита Курбанов видео Единая лига ВТБ Антон Астапкович Каспер Уэйр Матч всех звезд Единой лиги ВТБ Самсон Руженцев Баскетбол

ЦСКА опубликовал репортаж о Матче звезд Единой лиги ВТБ 2023 года.

Капитан армейцев Никита Курбанов, Антон Астапкович, Самсон Руженцев и Каспер Уэйр поделились своими эмоциями от мероприятия.

Матч звезд закончился победой «Старой школы» над «Новой школой» (148:140). Игроки ЦСКА Самсон Руженцев и Даллас Мур стали победителями конкурсов данков и трехочковых соответственно.

«Олдскул» победил, Руженцев – данк-чемпион. Как прошел Матч всех звезд Единой лиги-2023

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий