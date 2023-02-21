Эмил Райкович и игроки ЦСКА выполнили необычные задания на Матче звезд ВТБ
Игроки ЦСКА и главный тренер команды Эмил Райкович приняли участие в Матче всех звезд Единой лиги ВТБ-2023.
Перед игрой армейцы получили необычные задания от клуба и попытались их выполнить. В частности, Антон Астапкович выбежал на площадку с камерой, а Самсон Руженцев выиграл конкурс данков и заработал пончики.
Чего только не задействуют в конкурсах данков НБА. Здесь появлялись телефонная будка, портрет, машина, мотоцикл и даже самолет
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