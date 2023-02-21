Эмил Райкович и игроки ЦСКА выполнили необычные задания на Матче звезд ВТБ

Игроки ЦСКА и главный тренер команды Эмил Райкович приняли участие в всех звезд лиги ВТБ-2023.

Перед игрой армейцы получили необычные задания от клуба и попытались их выполнить. В частности, выбежал на площадку с камерой, а выиграл конкурс данков и заработал пончики.

Чего только не задействуют в конкурсах данков НБА. Здесь появлялись телефонная будка, портрет, машина, мотоцикл и даже самолет