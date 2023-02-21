Маркелл Джонсон и Джермэйн Лав – в Топ-10 моментов Матча звезд Лиги ВТБ

лига ВТБ представила подборку лучших моментов всех звезд, который состоялся в воскресенье в Москве.

Топ-10 возглавили Маркелл Джонсон (« ») и Джермэйн Лав («Нижний Новгород»).

«У каждого ролика в среднем по 50 млн просмотров»: Basi Pro был тренером-звездой в Китае, а сейчас развивает игроков МБА

20 лет назад Джордан сыграл в своем последнем Матче звезд. У него украли победное попадание на последних секундах