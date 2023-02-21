Маркелл Джонсон и Джермэйн Лав – в Топ-10 моментов Матча звезд Лиги ВТБ
Единая лига ВТБ представила подборку лучших моментов Матча всех звезд, который состоялся в воскресенье в Москве.
Топ-10 возглавили Маркелл Джонсон («Астана») и Джермэйн Лав («Нижний Новгород»).
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