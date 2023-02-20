Данк с переводом за спиной Маркелла Джонсона и «баззер» Джермэйна Лава в 6-метровое кольцо со своей половины – в топ-10 моментов Матча звезд ВТБ

лига ВТБ представила видеонарезку 10 лучших моментов всех звезд, который состоялся в воскресенье в Москве.

Рейтинг возглавил данк Маркелла Джонсона. Разыгрывающий «Астаны» поставил сверху с переводом за спиной на конкурсе данков.

На втором месте расположился невероятный «баззер» защитника «Нижнего Новгорода» Джермэйна Лава. Американский баскетболист отметился попаданием со своей половины в кольцо, которое было установлено на высоте около 6 метров над площадкой.

Маккланг крутой, но его участие это не правильно