Данк с переводом за спиной Маркелла Джонсона и «баззер» Джермэйна Лава в 6-метровое кольцо со своей половины – в топ-10 моментов Матча звезд ВТБ

Теги видео БК Пари Нижний Новгород Единая лига ВТБ Астана Матч всех звезд Единой лиги ВТБ Джермэйн Лав Маркелл Джонсон Баскетбол

Единая лига ВТБ представила видеонарезку 10 лучших моментов Матча всех звезд, который состоялся в воскресенье в Москве.

Рейтинг возглавил данк Маркелла Джонсона. Разыгрывающий «Астаны» поставил сверху с переводом за спиной на конкурсе данков.

На втором месте расположился невероятный «баззер» защитника «Нижнего Новгорода» Джермэйна Лава. Американский баскетболист отметился попаданием со своей половины в кольцо, которое было установлено на высоте около 6 метров над площадкой.

Маккланг крутой, но его участие это не правильно

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3 комментария

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Goddemic
"невероятный баззер", выпущенный через 2 секунды после сирены. Засчитаем, потому что красиво. Феноменальный подход.
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Его Величество Златан
Круто , что наши делают такое шоу, интересный формат, причём измененный. Контест в нба за последнее время подсдувается а в России наоборот набирает обороты
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Ilovethisgame77
Наш матч был на голову интереснее матча в НБА…
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+2
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