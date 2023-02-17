Член Зала славы, эксперт ’Нил в очередной раз раскритиковал бывшего игрока НБА Дуайт Ховарда.

«Дуайт Ховард не играет в одной из этих заграничных лиг, не говорите так. Это Тайвань, прекратите. И у его команды отрицательный баланс, у них больше поражений, чем побед.

Кто-то написал мне, что у команды Ховарда отрицательный баланс. Я бы не проиграл на Тайване ни одного матча. Как Ховард допустил, что у его команды отрицательный баланс в тайваньской лиге? Это же вообще», – заявил О’Нил.

«Таоюань Леопардс» Ховарда на данный момент занимает последнее место в лиге из шести команд с 3 победами и 11 поражениями. Ховард набирает в среднем 24,0 очка, 14,1 подбора и 6,1 передачи за игру.

Недавно Дуайт был выбран для участия в Матче всех звезд лиги, он также выступит в конкурсе 3-очковых.

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