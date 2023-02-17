Шакил О’Нил: «Как Ховард допустил, что у его команды отрицательный баланс в тайваньской лиге?»

Теги Шакил О′Нил Дуайт Ховард НБА Баскетбол

Член Зала славы, эксперт Шакил О’Нил в очередной раз раскритиковал бывшего игрока НБА Дуайт Ховарда.

«Дуайт Ховард не играет в одной из этих заграничных лиг, не говорите так. Это Тайвань, прекратите. И у его команды отрицательный баланс, у них больше поражений, чем побед.

Кто-то написал мне, что у команды Ховарда отрицательный баланс. Я бы не проиграл на Тайване ни одного матча. Как Ховард допустил, что у его команды отрицательный баланс в тайваньской лиге? Это же вообще», – заявил О’Нил.

«Таоюань Леопардс» Ховарда на данный момент занимает последнее место в лиге из шести команд с 3 победами и 11 поражениями. Ховард набирает в среднем 24,0 очка, 14,1 подбора и 6,1 передачи за игру.

Недавно Дуайт был выбран для участия в Матче всех звезд лиги, он также выступит в конкурсе 3-очковых.

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13 комментариев

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Kikir
Ответ Artur Prokopchuk
да что Шак так пристал к Ховарду ? Он ему долг не отдал ? Прям школьный хулиган на пенсии
Из-за Супермена, он тоже себя так представлял
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Vals
> Я бы не проиграл на Тайване ни одного матча.

И это в 50 лет!
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113k
Ответ rembrandao
Ты посмотри хоть один из его матчей, кровь из глаз.
Я смотрел матч, где он один стоял и искал кому отдать пас вместо броска. Мне этого достаточно.
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noke
Ответ Вадим Сидоров
У Шака до сих пор бомбит что Ховарда величали "Суперменом")
Я думаю, что больше бомбит от того, что Супермен превратился в то, во что превратился. Потому что спорить с тем, что Ховард действительно был Суперменом странно.
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Holo Dilnick
«This is voobsche» © Shaquille O’Neal
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rembrandao
Ответ 113k
Супермен оказывается может набирать очки, правда в Тайване
Ты посмотри хоть один из его матчей, кровь из глаз.
+5
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Вадим Сидоров
Ответ Artur Prokopchuk
да что Шак так пристал к Ховарду ? Он ему долг не отдал ? Прям школьный хулиган на пенсии
У Шака до сих пор бомбит что Ховарда величали "Суперменом")
+3
0
+3
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rembrandao
Шак, мне кажется, даже сейчас, в 50 лет, доминировал бы Тайваньской лиге. А Ховард страдает фигней, таскает мячик как разыгрывающий и бросает откуда хочет. Интересно, когда тренеру это уже надоест?
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Вадим Сидоров
он также выступит в конкурсе 3-очковых
)
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Artur Prokopchuk
да что Шак так пристал к Ховарду ? Он ему долг не отдал ? Прям школьный хулиган на пенсии
+1
-1
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Alex Legend
Шакила послушай, так он вообще олицетворение слова баскетбол
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113k
Супермен оказывается может набирать очки, правда в Тайване
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Король Лев
"Я бы не проиграл на Тайване ни одного матча", знаем как вы выигрывали с помощью судей. Уж кто бы молчал.
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