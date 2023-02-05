Дуайт Ховард примет участие в тайваньском Матче всех звезд и конкурсе трехочковых

Бывший игрок НБА Дуайт Ховард выбран капитаном команды «Инфинити» и сыграет в первом в истории Матче всех звезд тайваньской лиги T1, основанной в 2021 году.

Матч состоится 28 февраля в Тайбэе, Тайвань.

Ховард получил наибольшее количество голосов болельщиков – 46 968. Кроме того, американец примет участие в конкурсе трехочковых.

Чемпиона НБА 2020 года провел 7 матчей в чемпионате Тайваня, набирая в среднем 23,4 очка, 13,0 подбора и 5,0 передачи, а также реализовав 20 процентов бросков из-за дуги (6 из 30).

За 18 сезонов в НБА Ховард совершил всего 103 броска из-за дуги, реализовав 22.

Сезон НБА стартовал, а многие известные игроки все еще без работы. Почему так вышло?