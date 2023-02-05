Дуайт Ховард примет участие в тайваньском Матче всех звезд и конкурсе трехочковых

Теги Дуайт Ховард НБА Баскетбол

Бывший игрок НБА Дуайт Ховард выбран капитаном команды «Инфинити» и сыграет в первом в истории Матче всех звезд тайваньской лиги T1, основанной в 2021 году.

Матч состоится 28 февраля в Тайбэе, Тайвань.

Ховард получил наибольшее количество голосов болельщиков – 46 968. Кроме того, американец примет участие в конкурсе трехочковых.

Чемпиона НБА 2020 года провел 7 матчей в чемпионате Тайваня, набирая в среднем 23,4 очка, 13,0 подбора и 5,0 передачи, а также реализовав 20 процентов бросков из-за дуги (6 из 30).

За 18 сезонов в НБА Ховард совершил всего 103 броска из-за дуги, реализовав 22.

Сезон НБА стартовал, а многие известные игроки все еще без работы. Почему так вышло?

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4 комментария

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Алексааандр
А может его лучше на данки? Может там шоу устроить
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Thunder_Timba
Ответ Quy
6 из 30 и чувак на трехочковом контесте?)) Странно)
Хезонья примерно с таким же процентом попал на МВЗ ЕЛ ВТБ
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Quy
6 из 30 и чувак на трехочковом контесте?)) Странно)
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0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ballboy13
Играет там в кайф))
+6
0
+6
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