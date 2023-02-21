Ник Янг: «Уэстбрук набивал статистику, но Йокич делает то же самое»

Теги Денвер НБА Ник Янг Расселл Уэстбрук Никола Йокич Баскетбол

Экс-игрок НБА Ник Янг скептически относится к тому, что центровой «Денвера» Никола Йокич претендует на приз Самому ценному игроку лиги третий сезон подряд.

«Когда Расселл Уэстбрук делал трипл-дабл три года подряд, это было проблемой. Считалось, что он набивал статистику, но Йокич делает то же самое и предендует на свою третью награду MVP.

Из года в год они выдают отличную статистику, показывают хороший результат в регулярном чемпионате, но в плей-офф им надирают задницу. Почему сейчас никто не говорит об этом?» – заявил Янг.

В нынешнем сезоне Йокич набирает 24,7 очка, 11,5 подбора, 10,1 передачи и 1,3 перехвата в среднем за матч. «Наггетс» возглавляют таблицу Западной конференции с результатом 41-18.

«Денвер» Николы Йокича лидирует на Западе. Каковы их шансы на титул НБА?

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13 комментариев

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noke
Ответ Consistency
Лол, в единственный финал конфы это жирное чудовище затащил как раз Мюррей, окститесь))) а в команде с Харденами, ЛеБронами Жокич бы нормально играть не смог, потому что он фигура еще более системоцентричная, чем тот же Харден. Харден, как мы видим на примере Филы, пусть и не праймовый уже Харден, может отойти на роль более классического пг, с Крысом он пробовал играть более классического АЗ иногда, серб же игрок такой специфический, что всю эту свою магию может творить только в построенной исключительно вокруг него системе. Ну вот что будет играть жокич в команде со второй суперзвездой? Лучшее, что ему подходит - ему всякие чуваки типа Клея, там да, он их будет своими конфетками находить, а они поливать. Еще лучше, конечно, Дюрант, потому что при функционале Клея он за этим боровом еще и в защите его дырявой все будет подчищать, только вот использовать КД как спот-ап шутера в системе под Жокича - идиотизм, да и сам Кевин на такое бы не пошел. Какое наяривание беспросветное идет на этого увальня, да, он талант, без вопросов, но поставьте на его место Сабониса и стройте все вот так вокруг него - он вам статку выдаст не хуже, а то и лучше. А в плей-офф все это не работает. В итоге что имеем? Очень специфический игрок, который идеально работает только в командах, которые полностью выстраиваются вокруг него, желательно без других звезд, и который набирает красивую стату и собирает триплы, но абсолютно нежизнеспособен в плей-офф из-за черной дыры в защите, слишком специфической системы и отсутствия других звезд. Кто же это, Рассел Вестбрук? Ой, нет, Никола Йокич бгггг
Вокруг Сабониса уже ставили - он на востоке в плей-офф не попал. "Нежизнеспособный в плей-офф" игрок не может пройти в финал конференции играя по 36 минут и делая 24-10-6, с процентом 52-43-83.
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kolyan#15
🤦🏻 что можно ожидать от Келли Убре 10х
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j_jms
Ответ Consistency
Лол, в единственный финал конфы это жирное чудовище затащил как раз Мюррей, окститесь))) а в команде с Харденами, ЛеБронами Жокич бы нормально играть не смог, потому что он фигура еще более системоцентричная, чем тот же Харден. Харден, как мы видим на примере Филы, пусть и не праймовый уже Харден, может отойти на роль более классического пг, с Крысом он пробовал играть более классического АЗ иногда, серб же игрок такой специфический, что всю эту свою магию может творить только в построенной исключительно вокруг него системе. Ну вот что будет играть жокич в команде со второй суперзвездой? Лучшее, что ему подходит - ему всякие чуваки типа Клея, там да, он их будет своими конфетками находить, а они поливать. Еще лучше, конечно, Дюрант, потому что при функционале Клея он за этим боровом еще и в защите его дырявой все будет подчищать, только вот использовать КД как спот-ап шутера в системе под Жокича - идиотизм, да и сам Кевин на такое бы не пошел. Какое наяривание беспросветное идет на этого увальня, да, он талант, без вопросов, но поставьте на его место Сабониса и стройте все вот так вокруг него - он вам статку выдаст не хуже, а то и лучше. А в плей-офф все это не работает. В итоге что имеем? Очень специфический игрок, который идеально работает только в командах, которые полностью выстраиваются вокруг него, желательно без других звезд, и который набирает красивую стату и собирает триплы, но абсолютно нежизнеспособен в плей-офф из-за черной дыры в защите, слишком специфической системы и отсутствия других звезд. Кто же это, Рассел Вестбрук? Ой, нет, Никола Йокич бгггг
Если, как ты пишешь, он лучше Сабониса, то вопросов к нему быть не может. Ни при каком составе команды под него не надо подстраиваться.. А "специфичность" как раз в универсальности его игры. У него и у Уэстбрука слишком разное необходимое время владения мячом, для того чтобы быть эффективным.
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Consistency
Лол, в единственный финал конфы это жирное чудовище затащил как раз Мюррей, окститесь))) а в команде с Харденами, ЛеБронами Жокич бы нормально играть не смог, потому что он фигура еще более системоцентричная, чем тот же Харден. Харден, как мы видим на примере Филы, пусть и не праймовый уже Харден, может отойти на роль более классического пг, с Крысом он пробовал играть более классического АЗ иногда, серб же игрок такой специфический, что всю эту свою магию может творить только в построенной исключительно вокруг него системе.

Ну вот что будет играть жокич в команде со второй суперзвездой? Лучшее, что ему подходит - ему всякие чуваки типа Клея, там да, он их будет своими конфетками находить, а они поливать. Еще лучше, конечно, Дюрант, потому что при функционале Клея он за этим боровом еще и в защите его дырявой все будет подчищать, только вот использовать КД как спот-ап шутера в системе под Жокича - идиотизм, да и сам Кевин на такое бы не пошел.

Какое наяривание беспросветное идет на этого увальня, да, он талант, без вопросов, но поставьте на его место Сабониса и стройте все вот так вокруг него - он вам статку выдаст не хуже, а то и лучше. А в плей-офф все это не работает.

В итоге что имеем? Очень специфический игрок, который идеально работает только в командах, которые полностью выстраиваются вокруг него, желательно без других звезд, и который набирает красивую стату и собирает триплы, но абсолютно нежизнеспособен в плей-офф из-за черной дыры в защите, слишком специфической системы и отсутствия других звезд. Кто же это, Рассел Вестбрук? Ой, нет, Никола Йокич бгггг
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morozovvasya
Ник Янг - аналитик от Бога)
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Sweetener
Ответ Rick Sorkin
Йокич помимо этого один из самых эффективных игроков в истории согласно продвинутой статистике
Ник Янг не понимает, что это такое )
+10
-1
+9
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Daniel Fox
Только у Йокича никого круче Мюррея (сиджей макколум на максималках , мини лиллард ) не было . А у Расти были топ скореры праймовый Харден , пг13 , Дюрэнт , да даже Леброн с Дэвисом. Сомневаюсь что Йокич бы с ними ни одной гайки не взял
+5
-2
+3
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Кирилл
Расс, в свое время, очень много «шакалил» подборов, расталкивая абсолютно всех одноклубников на своем пути.
И почти не давал особой пользы этими трипл-даблами.

Йокич же ведет игру Денвера, контролирует всех и вся.
Не просто так имеется статистика, что в 25 матчах подряд, где Йокич делает трипл, Денвер точно побеждает.

Вот и вся разница.
+4
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Kemal Gul
Только вот Никола демонстрирует сумасшедшую эффективность, уже успел затащить команду в финал конференции, где Уэстбрук не был без Дюранта, затаскивал свою команду в по и даже проходил первый раунд без Мюррея и Портера. А так да, статодрочер обычный
+4
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Сергей Орлов
Ник Янг всегда отличался умом и сообразительностью.
+7
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razval
Аналитика, которую мы заслужили… есть ли правда в его словах, может быть)
В прошлом году, можно было дать не Николе, но в этом вопрос нет…
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-2
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жирный кот
конкретно в данном случае, если нужно объяснять - значит уже не нужно объяснять.
0
-1
-1
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Rick Sorkin
Йокич помимо этого один из самых эффективных игроков в истории согласно продвинутой статистике
+14
-3
+11
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