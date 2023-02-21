Ник Янг: «Уэстбрук набивал статистику, но Йокич делает то же самое»

Экс-игрок НБА Ник Янг скептически относится к тому, что центровой « » претендует на приз Самому ценному игроку лиги третий сезон подряд.

«Когда Расселл Уэстбрук делал трипл-дабл три года подряд, это было проблемой. Считалось, что он набивал статистику, но Йокич делает то же самое и предендует на свою третью награду MVP.

Из года в год они выдают отличную статистику, показывают хороший результат в регулярном чемпионате, но в плей-офф им надирают задницу. Почему сейчас никто не говорит об этом?» – заявил Янг.

В нынешнем сезоне Йокич набирает 24,7 очка, 11,5 подбора, 10,1 передачи и 1,3 перехвата в среднем за матч. «Наггетс» возглавляют таблицу Западной конференции с результатом 41-18.

«Денвер» Николы Йокича лидирует на Западе. Каковы их шансы на титул НБА?