Ник Янг: «Уэстбрук набивал статистику, но Йокич делает то же самое»
Экс-игрок НБА Ник Янг скептически относится к тому, что центровой «Денвера» Никола Йокич претендует на приз Самому ценному игроку лиги третий сезон подряд.
«Когда Расселл Уэстбрук делал трипл-дабл три года подряд, это было проблемой. Считалось, что он набивал статистику, но Йокич делает то же самое и предендует на свою третью награду MVP.
Из года в год они выдают отличную статистику, показывают хороший результат в регулярном чемпионате, но в плей-офф им надирают задницу. Почему сейчас никто не говорит об этом?» – заявил Янг.
В нынешнем сезоне Йокич набирает 24,7 очка, 11,5 подбора, 10,1 передачи и 1,3 перехвата в среднем за матч. «Наггетс» возглавляют таблицу Западной конференции с результатом 41-18.
«Денвер» Николы Йокича лидирует на Западе. Каковы их шансы на титул НБА?
Ну вот что будет играть жокич в команде со второй суперзвездой? Лучшее, что ему подходит - ему всякие чуваки типа Клея, там да, он их будет своими конфетками находить, а они поливать. Еще лучше, конечно, Дюрант, потому что при функционале Клея он за этим боровом еще и в защите его дырявой все будет подчищать, только вот использовать КД как спот-ап шутера в системе под Жокича - идиотизм, да и сам Кевин на такое бы не пошел.
Какое наяривание беспросветное идет на этого увальня, да, он талант, без вопросов, но поставьте на его место Сабониса и стройте все вот так вокруг него - он вам статку выдаст не хуже, а то и лучше. А в плей-офф все это не работает.
В итоге что имеем? Очень специфический игрок, который идеально работает только в командах, которые полностью выстраиваются вокруг него, желательно без других звезд, и который набирает красивую стату и собирает триплы, но абсолютно нежизнеспособен в плей-офф из-за черной дыры в защите, слишком специфической системы и отсутствия других звезд. Кто же это, Рассел Вестбрук? Ой, нет, Никола Йокич бгггг
И почти не давал особой пользы этими трипл-даблами.
Йокич же ведет игру Денвера, контролирует всех и вся.
Не просто так имеется статистика, что в 25 матчах подряд, где Йокич делает трипл, Денвер точно побеждает.
Вот и вся разница.
В прошлом году, можно было дать не Николе, но в этом вопрос нет…