«Нетс» продлили контракт с Жаком Воном до 2027 года

«Бруклин» официально объявил о продлении контракта с главным тренером Жаком Воном.

По информации инсайдера ESPN Эдриана Воджнаровски, соглашение продлено до конца сезона-2026/27. До продления в контракте Вона была опция команды на сезон-2023/24.

48-летний специалист возглавил «Нетс» 1 ноября прошлого года после увольнения Стива Нэша. По данным ESPN Stats & Information, результат команды под руководством Вона – 32-19.

«Нетс» занимают 5-е место в Восточной конференции с результатом 34-24.

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