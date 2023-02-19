Кайри Ирвинг: «С каких пор принимать важные для себя бизнес-решения считается чем-то ужасным»

Разыгрывающий « » не понимает, почему его решение попросить обмен из « » вызвал негативную реакцию.

«Почему игрок не может попросить об обмене? Вот мой вопрос. С каких пор принимать важные бизнес-решения для себя, своего счастья и душевного спокойствия считается чем-то ужасным?

Не с каждым работодателем можно поладить, поэтому, если у вас есть возможность перейти на другое место работы и вы делаете это на законных основаниях, я не думаю, что в этом есть проблема», – сказал Ирвинг.

«Династия» кексиков исчерпала себя. Супертрио Дюрэнт-Ирвинг-Харден – это 1 выигранная серия за 4 года, 100500 нелепостей