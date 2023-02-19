Кайри Ирвинг: «С каких пор принимать важные для себя бизнес-решения считается чем-то ужасным»

Теги Даллас Бруклин НБА Кайри Ирвинг Баскетбол

Разыгрывающий «Далласа» Кайри Ирвинг не понимает, почему его решение попросить обмен из «Бруклина» вызвал негативную реакцию.

«Почему игрок не может попросить об обмене? Вот мой вопрос. С каких пор принимать важные бизнес-решения для себя, своего счастья и душевного спокойствия считается чем-то ужасным? 

Не с каждым работодателем можно поладить, поэтому, если у вас есть возможность перейти на другое место работы и вы делаете это на законных основаниях, я не думаю, что в этом есть проблема», – сказал Ирвинг.

«Династия» кексиков исчерпала себя. Супертрио Дюрэнт-Ирвинг-Харден – это 1 выигранная серия за 4 года, 100500 нелепостей

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6 комментариев

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Birdman NBA
Ответ 9-20-34-5-43
Он что-то все блаболит, блаболит, блаболит... Защищает права чернокожих, индейцев, кого угодно, а мне вот интересно он хоть что-то там проблеял про крушение поезда в Огайо? Он начинал карьеру в Кливленде, выиграл там перстень и сейчас в этом штате творится полная дичь и все молчат. Или я просто этого не вижу? Народ, не подскажите, Леброн что-то по тому поводу сказал? Карри, который тоже родом из Акрона? Митчелл? Все остальные? Предложили отменить Матч всех звёзд и собрать деньги на помощь пострадавшим? Или это не по повесточке?
Что ты несёшь 🤷‍♂️
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Korban Cobain
Может конечно. Его правда потом будут называть №уд@ком в итоге, за все его фокусы "по жизни". А так конечно, живет "игрок" этот для себя и ладно, к этому у меня лично претензий никаких.
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9-20-34-5-43
Он что-то все блаболит, блаболит, блаболит... Защищает права чернокожих, индейцев, кого угодно, а мне вот интересно он хоть что-то там проблеял про крушение поезда в Огайо? Он начинал карьеру в Кливленде, выиграл там перстень и сейчас в этом штате творится полная дичь и все молчат. Или я просто этого не вижу? Народ, не подскажите, Леброн что-то по тому поводу сказал? Карри, который тоже родом из Акрона? Митчелл? Все остальные? Предложили отменить Матч всех звёзд и собрать деньги на помощь пострадавшим? Или это не по повесточке?
0
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-5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
mqh9pzrxgf
Ответ кандид
Может быть потому, что твоё "бизнес-решение" наносит серьёзный удар по бизнесу организации, подписавшей с тобой контракт, как со свободным агентом, (на огромную сумму) и рассчитывавшей на тебя как минимум до конца этого контракта?
Так прикол в том что со свободным агентом, а не отдали пол царства как за хардена, а потом поставлен ультиматум. Хочу в Филу и принимайте за это пакет картошки
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+2
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zastup
🤞
+1
-1
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
кандид
Может быть потому, что твоё "бизнес-решение" наносит серьёзный удар по бизнесу организации, подписавшей с тобой контракт, как со свободным агентом, (на огромную сумму) и рассчитывавшей на тебя как минимум до конца этого контракта?
+1
-3
-2
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