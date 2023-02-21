«Нетс» подпишут многолетнее продление контракта с Жаком Воном

Главный тренер « » Жак Вон продлит контракт с клубом на несколько лет, пишет инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

48-летний специалист возглавил «Нетс» в начале сезоне после увольнения и привел команду на пятое место в Восточной конференции с результатом 34-24.

Соглашение Вона с «Бруклином», которое истекало в 2024 году, будет пролонгировано еще на несколько сезонов.

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