«Нетс» подпишут многолетнее продление контракта с Жаком Воном

Теги Бруклин Стив Нэш Жак Вон НБА ESPN Эдриан Воджнаровски Баскетбол

Главный тренер «Бруклина» Жак Вон продлит контракт с клубом на несколько лет, пишет инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

48-летний специалист возглавил «Нетс» в начале сезоне после увольнения Стива Нэша и привел команду на пятое место в Восточной конференции с результатом 34-24.

Соглашение Вона с «Бруклином», которое истекало в 2024 году, будет пролонгировано еще на несколько сезонов.

«Династия» кексиков исчерпала себя. Супертрио Дюрэнт-Ирвинг-Харден – это 1 выигранная серия за 4 года и 100500 нелепостей

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2 комментария

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mqh9pzrxgf
Материал о вона есть, контракт длинный тоже, посмотрим что состряпает. Интерес дикий вызывает этот тренер
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Денис Храпунов
Жак более чем заслужил. А уж в текущей концепции лучше и не найти.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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