Трэй Янг по ходу плей-офф-2022 получил штраф от «Атланты». После поражения он летел на отдельном чартере, не уведомив об этом команду

Теги Атланта Майами Нэйт Макмиллан НБА штрафы НБА плей-офф Трэвис Шленк Трэй Янг Баскетбол

Звездный разыгрывающий «Атланты» Трэй Янг по ходу плей-офф-2022 получил штраф от клуба.

После поражения во втором матче серии первого раунда с «Майами» Янг зафрахтовал частный самолет и вернулся на нем в Атланту, не уведомив об этом команду.

Серия завершилась победой «Хит» со счетом 4-1.

Отмечается, что отношения Янга с президентом «Хоукс» Трэвисом Шленком «ухудшились», причем проблемы начались именно с решения Трэя возвращаться отдельно от команды и не сообщать о своем местонахождении.

В декабре стало известно, что Шленк переходит на должность старшего консультанта, а генеральный менеджер клуба Лэндри Филдс берет на себя руководство командой. 

Сообщалось, что 46-летний Шленк ушел в отставку, чтобы уделять больше внимания семье. В январе инсайдеры рассказали, что Трэвис вообще не занимает никакой должности в «Хоукс».

По ходу сезона-22/23 у Янга также возникли разногласия с главным тренером Нэйтом Макмилланом. Ходили слухи, что специалист может покинуть «Атланту» по ходу регулярного чемпионата.

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2 комментария

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Epicman
Трей явно не тот игрок, ради которого стоит это терпеть) обменять его и все. Толку от него ноль. В ПО растворяется просто.
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Mit_Sam
Пожалуй, тоже до метро не на автобусе поеду, а зафрахтую маршрутку 🧐
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