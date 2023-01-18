Звездный разыгрывающий «Атланты» по ходу плей-офф-2022 получил штраф от клуба.

После поражения во втором матче серии первого раунда с « » Янг зафрахтовал частный самолет и вернулся на нем в Атланту, не уведомив об этом команду.

Серия завершилась победой «Хит» со счетом 4-1.

Отмечается, что отношения Янга с президентом «Хоукс» Трэвисом Шленком «ухудшились», причем проблемы начались именно с решения Трэя возвращаться отдельно от команды и не сообщать о своем местонахождении.

В декабре стало известно, что Шленк переходит на должность старшего консультанта, а генеральный менеджер клуба Лэндри Филдс берет на себя руководство командой.

Сообщалось, что 46-летний Шленк ушел в отставку, чтобы уделять больше внимания семье. В январе инсайдеры рассказали, что Трэвис вообще не занимает никакой должности в «Хоукс».

По ходу сезона-22/23 у Янга также возникли разногласия с главным тренером Нэйтом Макмилланом. Ходили слухи, что специалист может покинуть «Атланту» по ходу регулярного чемпионата.

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