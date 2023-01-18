Руководители клубов НБА ожидают отставки Нэйта Макмиллана

По мнению нескольких руководителей клубов НБА, Нэйт Макмиллан проводит последний сезон на посту главного тренера «Атланты», сообщает журналист HoopsHype Майкл Скотто.

Несмотря на серию из трех побед подряд, «Хоукс» не оправдывают ожиданий в нынешнем сезоне. Команда занимает 9-е место в Восточной конференции с результатом 22-22.

Тинейджер из «Атланты» – новый король победных бросков! 2 «баззера» всего за 23 игры в НБА – уже обогнал Карри, Янниса и Йокича