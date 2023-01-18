Руководители клубов НБА ожидают отставки Нэйта Макмиллана

Теги Атланта Нэйт Макмиллан НБА Баскетбол

По мнению нескольких руководителей клубов НБА, Нэйт Макмиллан проводит последний сезон на посту главного тренера «Атланты», сообщает журналист HoopsHype Майкл Скотто.

Несмотря на серию из трех побед подряд, «Хоукс» не оправдывают ожиданий в нынешнем сезоне. Команда занимает 9-е место в Восточной конференции с результатом 22-22.

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1 комментарий

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The_Enot
Может дело не только в тренере.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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