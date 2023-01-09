Нэйт Макмиллан добился 750-й победы в тренерской карьере

Теги Атланта Нэйт Макмиллан НБА Баскетбол

Главный тренер «Атланты» Нэйт Макмиллан в воскресенье добился 750-й победы в карьере.

«Хоукс» выиграли у «Клипперс» со счетом 112:108, это был 1409-й матч тренера в регулярных чемпионатах. Макмиллан занимает 18-е место в общем списке самых побеждающих тренеров НБА.

Среди действующих специалистов лиги Нэйт идет на 4-м месте, уступая лишь Греггу Поповичу, Доку Риверсу и Рику Карлайлу.

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