Малик Диме – MVP Матча звезд Единой лиги ВТБ-2023

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Центровой «Пармы» Малик Диме признан MVP Матча звезд Единой лиги ВТБ-2023, который прошел на «ВТБ Арене» в Москве.

Встреча завершилась победой команды «Старой школы» над командой «Новой школы» со счетом 148:140.

Диме стал самым результативным игроком в составе победителей, набрав 30 очков. Сенегальский центровой реализовал 15 из 15 с игры, а также сделал 6 подборов, 2 перехвата и 1 передачу.

Джален Рейнольдс (УНИКС) добавил 25 очков и 8 подборов, Андрей Воронцевич (УНИКС) – 20 очков и 7 подборов.

Лучшим в составе «Новой школы» стал Андрей Мартюк («Локомотив-Кубань») – 34 очка (11 из 13 с игры, 4 из 5 из-за дуги), 10 подборов, 5 подборов и 4 перехвата.

 Матч всех звезд Единой лиги-2023. Онлайн 

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1 комментарий

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paganism
Увы, скоро уйдёт на повышение в Казань или Зенит, такая уж судьба у Пармы
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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