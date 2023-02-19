Малик Диме – MVP Матча звезд Единой лиги ВТБ-2023

Центровой «Пармы» Малик Диме признан MVP Матча звезд Единой лиги ВТБ-2023, который прошел на «ВТБ Арене» в Москве.

Встреча завершилась победой команды «Старой школы» над командой «Новой школы» со счетом 148:140.

Диме стал самым результативным игроком в составе победителей, набрав 30 очков. Сенегальский центровой реализовал 15 из 15 с игры, а также сделал 6 подборов, 2 перехвата и 1 передачу.

(УНИКС) добавил 25 очков и 8 подборов, Андрей Воронцевич (УНИКС) – 20 очков и 7 подборов.

Лучшим в составе «Новой школы» стал («Локомотив-Кубань») – 34 очка (11 из 13 с игры, 4 из 5 из-за дуги), 10 подборов, 5 подборов и 4 перехвата.

Матч всех звезд Единой лиги-2023. Онлайн