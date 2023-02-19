Самсон Руженцев: «Три из четырех данков были сымпровизированы»

Теги ЦСКА видео Единая лига ВТБ Матч всех звезд Единой лиги ВТБ Самсон Руженцев Баскетбол

Победитель конкурса данков на Матче звезд Единой лиги ВТБ Самсон Руженцев (ЦСКА) в эфире «Матч ТВ» признался, что ему пришлось импровизировать, чтобы набрать больше баллов, чем у соперников.

— Готовились к конкурсу?

— Многое было сымпровизировано, потому что я запланировал другие данки. Мои соперники показали выше уровень, чем я ожидал. Они забивали то, что я хотел, поэтому приходилось придумывать на ходу. Три из четырех данков были сымпровизированы.

— Самый молодой участник Матча звезд! Каково это — играть против взрослых дяденек?

— Довольно привычно. Уже пару лет играю с ними. В команде все сильно старше меня. Приятно, что я самый молодой тут.

— Баскетбол какой эпохи больше нравится?

— Мне вообще нравится любой вариант. Игра развивается с каждым годом. Поэтому мне больше нравится более продвинутый вариант», — сказал Руженцев.

«Олдскул» победил, Руженцев – данк-чемпион. Как прошел Матч всех звезд Единой лиги-2023

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1 комментарий

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Abdulla
В кои-то веки посмотрел данк-контест ВТБ...
То есть победителя контеста...
И это ОЧЕНЬ достойно, пацан бы мог не затеряться на контесте НБА...
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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