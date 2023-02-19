Самсон Руженцев: «Три из четырех данков были сымпровизированы»

Победитель конкурса данков на Матче звезд Единой лиги ВТБ Самсон Руженцев ( ) в эфире «Матч ТВ» признался, что ему пришлось импровизировать, чтобы набрать больше баллов, чем у соперников.

— Готовились к конкурсу?

— Многое было сымпровизировано, потому что я запланировал другие данки. Мои соперники показали выше уровень, чем я ожидал. Они забивали то, что я хотел, поэтому приходилось придумывать на ходу. Три из четырех данков были сымпровизированы.

— Самый молодой участник Матча звезд! Каково это — играть против взрослых дяденек?

— Довольно привычно. Уже пару лет играю с ними. В команде все сильно старше меня. Приятно, что я самый молодой тут.

— Баскетбол какой эпохи больше нравится?

— Мне вообще нравится любой вариант. Игра развивается с каждым годом. Поэтому мне больше нравится более продвинутый вариант», — сказал Руженцев.

«Олдскул» победил, Руженцев – данк-чемпион. Как прошел Матч всех звезд Единой лиги-2023