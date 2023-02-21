«Панатинаикос» и Деян Радонич согласовали условия расторжения контракта

Главный тренер « » покинет свой пост.

Как сообщает Gazzetta.gr, «Панатинаикос» и Радонич договорились о том, что специалист получит всю зарплату за сезон-22/23 и 50% положенной суммы по контракту за сезон-23/24.

Руководство греческого гранда приняло твердое решение расстаться с Радоничем после субботнего поражения от «Олимпиакоса» (65:81) в полуфинале Кубка Греции.

В нынешнем сезоне «Панатинаикос» имеет результат 8-16 и занимает 16-е место.

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