«Панатинаикос» уволит Деяна Радонича

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Главный тренер «Панатинаикоса» Деян Радонич покинет свой пост, сообщает журналист SDNA Георге Заккас.

Отмечается, что руководство клуба приняло твердое решение расстаться со специалистом после субботнего поражения от «Олимпиакоса» (65:81) в полуфинале Кубка Греции.

Переговоры о расторжении контракта уже начались, но Радонич хочет получить всю зарплату за этот и следующий сезоны. «Пао» рассчитывает выплатить меньшую компенсацию. Речь идет о сумме порядка 1,2 миллиона евро.

По информации обозревателя Гиоргоса Кувариса (Gazzetta.gr), Радонич лишился доверия со стороны игроков и поссорился с одним из лидеров команды Дуэйном Бэйконом.

В нынешнем сезоне Евролиги «Панатинаикос» имеет результаты 8-16 и занимает 16-е место.

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