«Панатинаикос» уволит Деяна Радонича
Главный тренер «Панатинаикоса» Деян Радонич покинет свой пост, сообщает журналист SDNA Георге Заккас.
Отмечается, что руководство клуба приняло твердое решение расстаться со специалистом после субботнего поражения от «Олимпиакоса» (65:81) в полуфинале Кубка Греции.
Переговоры о расторжении контракта уже начались, но Радонич хочет получить всю зарплату за этот и следующий сезоны. «Пао» рассчитывает выплатить меньшую компенсацию. Речь идет о сумме порядка 1,2 миллиона евро.
По информации обозревателя Гиоргоса Кувариса (Gazzetta.gr), Радонич лишился доверия со стороны игроков и поссорился с одним из лидеров команды Дуэйном Бэйконом.
В нынешнем сезоне Евролиги «Панатинаикос» имеет результаты 8-16 и занимает 16-е место.
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