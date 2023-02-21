В материале Андре Джи из Rolling Stone проиллюстрировано время, когда знаменитый игрок НБА Карл Мэлоун всячески флиртовал с Ванессой Брайант в 2004 году.

В сезоне-03/04 Мэлоун был одноклубником в составе « ». Сообщается, что во время инцидента Мэлоун был одет в ковбойском стиле. Он встретил Ванессу возле арены «Стэйплс центр», та поинтересовалась: «Эй, ковбой, на кого ты охотишься?» В ответ Мэлоун заявил, что охотится на «маленьких мексиканских девчонок».

Журналист упоминает и другие случаи, когда Мэлоун неподобающим образом вел себя по отношению к Ванессе. Так, бывший агент Кобе, а ныне генменеджер «озерников» рассказал, что однажды Карл предложил ей сесть к нему на колени, отметив, что это будет «на обложке каждого журнала». Отмечается, что подобное поведение «разрушило» отношения Мэлоуна с семьей Брайантов.

Со слов Пелинки приводится еще один случай домогательств Мэлоуна, который побудил Ванессу прекратить разговор с форвардом.

«Ванесса не знала, что ответить, потому что это был первый раз, когда она разговаривала с Мэлоуном без Кобе или Кей (жена Мэлоуна – прим. Sports.ru). Карл продолжил. «Я тебе нравлюсь?» – спросил ее Мэлоун. Ванесса ответила: «Как друг и муж Кей». После этого Мэлоун спросил у Ванессы, умеет ли она хранить секреты, и что он хочет ей кое-что рассказать. В этот момент Ванесса сказала ему, что она замужняя женщина, а он – женатый мужчина, который по возрасту годится ей в отцы. На что Мэлоун ответил: «О, как твой папочка?» Она рассказала мне, что в этот момент закончила разговор», – говорится в материале Rolling Stone.

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В 17-летнем возрасте Мэлоун стал отцом близнецов Шерил и Дэрил Форд и был привлечен к суду за неуплату алиментов. Позже, когда Мэлоуну было 20 лет, он вступил в связь с 13-летней Глорией Белл, после чего девушка оказалась беременной и родила баскетболисту сына Деметриса. Мэлоун не признавал, что является его отцом, пока тому не исполнилось 17 лет.

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