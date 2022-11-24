Мужчине, преследующему дочь Брайанта Наталию, запретили приближаться к девушке

19-летняя дочь легенды НБА Кобе Брайанта получила защиту от предполагаемого преследователя, которого ранее четыре раза арестовывали и судили, в том числе за использование огнестрельного оружия.

Суд одобрил запрос Наталии Брайант на судебный запрет против 32-летнего Дуэйна Кемпа. Таким образом, Кемп обязан держаться на расстоянии не менее 200 метров от девушки, ее университета, общежития, машины, дома и работы.

По информации TMZ Sports, мужчина неоднократно появлялся в общежитии и университете, где учится дочь легендарного баскетболиста. Отмечается, что Кемп намерен купить АК-47 и полностью автоматический Glock.

Согласно заявлению Наталии Брайант, Кемп впервые попытался связаться с ней два года назад. Девушка утверждает, что мужчина «находился в заблуждении», будто у них романтические отношения. В полученных документах говорится, что Кемп надеялся завести вместе «ребенка, похожего на Кобе».

Пятикратный чемпион НБА в составе Кобе Брайант погиб в авиакатастрофе в январе 2020 года.

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