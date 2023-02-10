Роб Пелинка: «Расселл, Бизли и Вандербилт увеличат шансы «Лейкерс» на уверенное завершение сезона»
Генеральный менеджер «Лейкерс» Роб Пелинка прокомментировал обмен, в результате которого команду пополнили разыгрывающий Д’Анджело Расселл, а также форварды Малик Бизли и Джарред Вандербилт.
«Мы очень рады, что Д’Анджело, Малик и Джарред присоединились к нашей организации, и уверены, что их таланты увеличат шансы «Лейкерс» на уверенное завершение сезона. Благодаря этому обмену мы добавили защиту периметра с возможностью смен и угрозу с дальней дистанции, а также стали лучше на подборе.
Мы приветствуем возвращение Д’Анджело в семью «Лейкерс» и с нетерпением ждем, когда он снова предстанет в фиолетово-золотой форме перед нашими эмоциональными поклонниками.
Конечно же, мы хотим поблагодарить Расселла, Хуана и Дэмиана за то время, что они провели в Лос-Анджелесе, и пожелать им и их семьям только успехов в будущем», – сказала Пелинка.
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"Шансы на уверенное завершение сезона".
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