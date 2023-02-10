Роб Пелинка: «Расселл, Бизли и Вандербилт увеличат шансы «Лейкерс» на уверенное завершение сезона»

Теги Лейкерс Миннесота НБА Юта Расселл Уэстбрук Роб Пелинка Д’Анджело Расселл Малик Бизли Джарред Вандербилт Баскетбол

Генеральный менеджер «Лейкерс» Роб Пелинка прокомментировал обмен, в результате которого команду пополнили разыгрывающий Д’Анджело Расселл, а также форварды Малик Бизли и Джарред Вандербилт.

«Мы очень рады, что Д’Анджело, Малик и Джарред присоединились к нашей организации, и уверены, что их таланты увеличат шансы «Лейкерс» на уверенное завершение сезона. Благодаря этому обмену мы добавили защиту периметра с возможностью смен и угрозу с дальней дистанции, а также стали лучше на подборе.

Мы приветствуем возвращение Д’Анджело в семью «Лейкерс» и с нетерпением ждем, когда он снова предстанет в фиолетово-золотой форме перед нашими эмоциональными поклонниками.

Конечно же, мы хотим поблагодарить Расселла, Хуана и Дэмиана за то время, что они провели в Лос-Анджелесе, и пожелать им и их семьям только успехов в будущем», – сказала Пелинка.

«Династия» кексиков исчерпала себя. Супертрио Дюрэнт-Ирвинг-Харден – это 1 выигранная серия за 4 года и 100500 нелепостей

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9 комментариев

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Cubs-V
Ответ Mr.BadGuy
Да обидно что Бруклин развалился, думал в этом году увидим очередной финал ЛАЛ - Нетс
"Развал" Нетс многим на руку. На Востоке. Кавс, которые на данный момент прямые соперники за 1 раунд, имеют огромные шансы их вынести. Даже если Бруклин просядет, то будут Майами. Это тоже не подарок, но куда лучше Бруклина с КД и Кайри.
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никнейм ботвиннег-корчной
на уверенное завершение сезона на 11-м месте
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anastasia Krugova
их таланты увеличат шансы «Лейкерс» на уверенное завершение сезона))ха-ха.,,блин , так вот зачем были обмены )) уверенное завершение сезона ..раньше там о плей офф мечтали ,потом плей ин...а теперь просто уверенное завершение сезона))))) Ну ..ну ... лучше бы сохранили состав как есть , отпустили бы черепаху летом ...остались бы при пиках ,и место в платежке было бы ((а то набрали мусора ....
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Mr.BadGuy
Ответ DiffusedLight
Ну да. Финал с Бруклином слетел, можно и передохнуть
Да обидно что Бруклин развалился, думал в этом году увидим очередной финал ЛАЛ - Нетс
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Gulom Azizkhujaev
Уверенное предпоследнее место на западе
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cruyff14@bk.ru
Эмоциональные поклонники лал, это топ))
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DiffusedLight
Ответ Dmitry Trepov
а потом можно и на рыбалку
Ну да. Финал с Бруклином слетел, можно и передохнуть
+1
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Cubs-V
Сразу видно хорошего ГМ.
"Шансы на уверенное завершение сезона".
Уверенно занять 13 место это лучше, чем не уверенное.
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Dmitry Trepov
а потом можно и на рыбалку
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